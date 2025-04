Ilnapolista.it - Lo United crolla 4-1 contro il Newcastle, Roy Keane: «Squadra debole fisicamente e psicologicamente»

Iltravolge 4-1 il Manchestere prosegue la sua corsa verso la qualificazione in Champions. Gli uomini di Howe sono al momento quarti a 56 punti (con una partita in meno rispetto alle prime tre; se dovessero trionfare, scavalcherebbero il Nottingham Forest e si porterebbero al terzo posto a 59). Nulla da fare, invece, per i Red Devils, che restano 14esimi a 38 punti.LosprofondailIl Telegraph commenta così il match:La cavalcata delverso la qualificazione in Champions League continua con una schiacciante vittoria sul Manchester. Il primo tempo è stato equilibrato, poi ilha dominato nel secondo, segnando tre golun fragile. A metà dicembre erano 12esimi in Premier League; ora stanno disputando la loro miglior stagione dopo decenni.