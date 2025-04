Ilcorrieredellacitta.com - Mater Lingua, tornati gli spettacoli che fanno impazzire i giovanissimi (e non solo)

Leggi su Ilcorrieredellacitta.com

: tornano a teatro gliformativi che(e non). Presto le nuove date di un progetto lungo più di 20 anni.logoAnche quest’anno sono, più entusiasmanti che mai, glitargati. L’ente formativo, che da circa un quarto di secolo si occupa di far apprendere le principali lingue straniere studiate nel nostro Paese (francese, inglese e spagnolo) agli scolari, sta regalando grandi emozioni.Il progetto, pensato e sviluppato dall’attore e direttore creativo parigino Frédéric Lachkar, include tre musical negli idiomi sopracitati. In questa edizione, per la prima volta nella sua storia, le pièces sono legate tra loro, offrendo così una continuità agli alunni delle Scuole Medie e dei Licei, ma non! Infatti,dona la possibilità di passare una mattinata tra sentimenti, musica e sana leggerezza (quella che fa riflettere) anche ai professori e a tutti gli amanti del genere.