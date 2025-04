Internews24.com - De Silvestri, testa all’Inter: «Sappiamo il calendario difficile che abbiamo, ma c’è fiducia…»

di RedazioneDe: «ilche, ma c’è fiducia.» Le parole del difensore del BolognaIl difensore del Bologna, Lorenzo De, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN a margine della partita persa 2-0 contro l’Atalanta. Le parole:PAROLE – «Fa parte del calcio, ci hanno messo sotto trovando subito due gol. Non siamo stati molto brillanti, ma le occasioni lecreate, con un gol l’avremo riaperta ma non ci siamo riusciti. Dobbiamo restare fiduciosi, per rimanere lì fino a fine maggio. Siamo un gruppo sano, eravamo lì a fari spenti e ci hanno un po’ sottovalutato invece siamo rimasti lì con una semifinale di ritorno di Coppa Italia ancora da giocare. Aspettative?ilchema c’è fiducia, nel calcio può succedere di tutto e vogliamo stare lì fino alla fine».