Ilnapolista.it - Lookman: «Cos’ha di speciale Gasperini? La sua intensità e una volontà di ferro. Ti porta a superare i tuoi limiti»

Nell’agosto 2022 Ademolaè arrivato a Bergamo. È entrato di diritto nella storia della Dea dopo la tripletta in finale di Europa League che ha permesso alla sua squadra di vincere il primo trofeo internazionale. Questa sera, dopo lo scontro in Supercoppa europea, l’Atalanta affronta per la seconda volta il Real Madrid e i pronostici non sono a favore dei Blancos. As ha intervistato l’attaccante nigeriano.Leggi anche: Ancelotti: «Sono preoccupato al 50%, contro l’Atalanta potrebbe essere la gara più difficile della stagione»: «Scudetto? No, guardiamo partita dopo partita»L’Atalanta è “on fire”?«La squadra è molto forte, mentalmente parlando. La capacità di stare insieme, in tutti i momenti, di essere coerenti per lunghi periodi è fondamentale. Speriamo di poter continuare così, perché è ciò che ci rende forti come lo siamo adesso».