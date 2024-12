Inter-news.it - LIVE Bayer Leverkusen-Inter 0-0: Inzaghi con tre cambi insieme

è il match valido per la sesta giornata della Fase Campionato della Champions League 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simonesfida i tedeschi allenati da Xabi Alonso. Il fischio d’inizio è previsto alle 21.00, si gioca alla Bay Arena di0-0 – PREMI F5 O RICARICA L’APP PER AGGIORNARE65? Trenell’: fuori Calhanoglu, Frattesi e Thuram, dentro Asllani, Barella e Lautaro Martinez.65? OCCHIO A TAH! Stranissima traiettoria di Tah, che calcia verso la porta e la deviazione di Dimarco la manda vicina all’incrocio dei pali.59? La partita trarimane piuttosto soporifera, poca qualità e poco ritmo in questi minuti di partita.57? Tapsoba la spara alle stelle sulla ribattuta della difesa da un calcio di punizione calciato da Xhaka.