Lettera43.it - L’indagine Ocse: in Italia oltre un terzo degli adulti è analfabeta funzionale

Leggi su Lettera43.it

unni èe quasi la metà ha grosse difficoltà nel ‘problem solving’. Inpiù di un quarto fatica a comprendere frasi o calcoli di media complessità. Lo sottolinea il Programme for the International Assessment of Adult Competencies (Piaac), indagine dell’sulle competenze, che vede l’agli ultimi posti tra i Paesi industrializzati (all’ultimo tra i big), con un aumento soprattutto delle persone in difficoltà con la lettura e i numeri.Un quartoni ha grosse difficoltà nel calcolo (Getty Images).al di sotto della medianelle tre categorie delInglidi età compresa tra 16 e 65 anni hanno ottenuto in media 245 punti nei test di literacy (9 punti sotto la media), 244 punti in matematica (11 meno della media) e 231 punti nell’adaptive problem solving (-15 punti rispetto alla media).