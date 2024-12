Le telecamere vi hanno ripresi Grande Fratello Signorini va fino in fondo | il segreto della coppia viene fuori

Leggi su Caffeinamagazine.it

È successo di tutto allunedì sera. Il 9 dicembre Alfonsoè tornato nella casa e tra gli argomenti più scottanti sicuramente l'addio di Yulia, che come abbiamo raccontato sotto ha deciso di uscire per risolvere delle faccendeche riguardano l'ex fidanzato. È stata eliminata Federica e la mamma di Shaila è entrata per una sorpresa ma è stato mostrato anche un video inedito del confessionale.E così, anche se alcuni utenti dei social l'avevano capito, è uscito ildi Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti. All'inizio i due erano vicinissimi nella casa, poi lui è andato in Spagna e lei si è avvicinata ad Alfonso D'Apice, per farla breve. Insomma, nonostante chimica e complicità tra i due sia evidente qualcosa si è spezzato negli ultimi giorni.