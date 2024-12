Bergamonews.it - Le stelle rossoblù illuminano la Charity Night del Volley Bergamo 1991: raccolti oltre 25mila euro

Cologno al Serio. Nella notte del 9 dicembre ledelhanno brillato per illuminare ladella società orobica.La tradizionale serata organizzata per lo scambio di auguri natalizi ha visto la famiglia diriunita a La Muratella di Cologno al Serio ed è stata l’occasione per presentare la campagna solidale della stagione 2024-2025.Come di consueto le ragazzesi sono messe in gioco per l’asta dei quadri tratti dal Calendario 2025, un’opera ispirata dalla voglia di dedicare un anno speciale alla Fondazione Ariel, onlus protagonista della campagna benefica del.Quello del calendario è un progetto in stile comics che vede le tredici atlete investite di superpoteri al servizio dei bambini e delle loro famiglie ai cui si rivolge il supporto e l’aiuto della Fondazione.