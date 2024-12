Le formazioni rivelate mentre Villa cerca il ritorno alla vittoria della Champions League

Leggi su Justcalcio.com

L'Aston Villa ha nominato un XI al completo, ma lascia di nuovo Jhon Duran in panchina mentre cerca di vincere in Germania. Ollie Watkins inizia in attacco per la prima volta in tre partite di Champions League. Ecco come si formano i lati.

Novità sulla squadra dell'Aston Villa

Unai Emery ha detto durante la preparazione che stava cercando un modo per portare Duran e Watkins dalla stessa parte, ma Watkins guida la linea da solo ancora una volta. Matty Cash sembra giocare più avanti del normale con Tyrone Mings di nuovo in panchina.

Aston Villa XI: Emiliano Martínez, Lucas Digne, Pau Torres, Diego Carlos, Ezri Konsa, Youri Tielemans, Boubacar Kamara, Morgan Rogers, John McGinn, Matty Cash, Ollie Watkins

Novità sulla squadra del Lipsia