La ricetta di PromethEUs per una Ue con meno regole e più investimenti nel digitale. Scrive da Empoli

Snellimento della regolazione, spinta agli, focus sulle piccole e medie imprese (Pmi) e rafforzamento della dimensione geopolitica sono i quattro principali leitmotiv dello studio “Un Piano per le priorità digitali del nuovo mandato UE” realizzato e presentato nel Parlamento europeo da, rete di think dell’Europa meridionale coordinata dall’Istituto per la Competitività (I-Com) e composta dal Real Instituto Elcano (Spagna), Iobe – Fondazione per la Ricerca Economica e Industriale (Grecia) e l’Istituto di Politica Pubblica – Lisbona (Portogallo).Uno dei primissimi giri di boa della Commissione insediatasi il primo dicembre sarà il Competitiveness Compass, che a inizio 2025, abbozzerà le linee guida delle strategia Ue per recuperare competitività nei confronti delle aree più avanzate del mondo, a partire da Usa e Cina, che negli ultimi decenni hanno viaggiato a velocità decisamente più elevata, la prima consolidando il proprio vantaggio che nei primi anni Novanta si era ridotto a poche lunghezze, la seconda per provare a raggiungere e superare l’Occidente, a partire proprio dalla capacità di innovazione tecnologica.