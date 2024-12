Metropolitanmagazine.it - Jay Z, la risposta del rapper alle accuse di violenza sessuale: “Questo è un ricatto”

Jay Z ha inviato una lettera al tribunale per chiedere l’archiviazione della causa rivolta verso lui e Diddy, su una presuntaavvenuta nel 2000.Nella giornata di ieri, 9 dicembre ilè stato nominato in un’accusa risalente al 2000 che lo coinvolge in uno stupro di una tredicenne insieme a Diddy. Lo scorso ottobre è stata mossa una denuncia da Tony Buzbee per conto di un suo cliente, nella quale in origine si accusava Combs, insieme ad un’altra celebrità maschile di aver violentato una ragazzina di 13 anni all’after party dei VMAs del 2000. Al momento, Combs si è è dichiarato non colpevole di tutti i campi di imputazione, con i legali che hanno respinto tutte lecome: “Chiari tentativi di guadagnare pubblicità”, aggiungendo che “Mr Combs non ha mai aggredito sessualmente nessuno, adulto o minore, uomo o donna”.