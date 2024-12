Innovazione del settore energetico, Graded e Janus salgono in cattedra alla Federico II

Leggi su Ildenaro.it

Trasformazione digitale e nuove prospettive per il futuro dell’energetica:, società delcon sede a Napoli, e la sua nuova startupsono state protagoniste di una testimonianza aziendale organizzata presso il Dipartimento di Ingegneria Gestionale dell’Università degli Studi di NapoliII all’interno del corso di laurea in “Progettazione edei Sistemi Organizzativi” del professore Guido Capaldo. Riflettori puntati sull’evoluzione dell’azienda guidata da Vito Grassi che ha attraversato decenni di, affermandosi come esempio di adattamento ai cambiamenti tecnologici. Dalle prime telegestioni agli impianti di cogenerazione, fino all’uso di intelligenza artificiale e IoT,ha dimostrato come la trasformazione digitale possa essere motore di crescita e competitività.