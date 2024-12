Gamberorosso.it - Il grande ritorno della tombola! Il gioco vintage conquista i ristoranti di Milano

Leggi su Gamberorosso.it

C’erano una volta i numeri urlati a squarciagola e le cartelle spulciate con la tensione di una finale dei Mondiali.Ebbene sì, la, regina delle serate in famiglia e degli interminabili Natali, sta trovando nuova vita nei locali di. E non stiamo parlando di un revival nostalgico per anziani: la2.0 è giovane, divertente e, ovviamente, accompagnata da buon cibo.Tra frittini, pizze e cocktail, le cene a base di 90 numeri diventano un pretesto per socializzare nelle gelide serate milanesi. C'è chi offre una consumazione gratis al primo ambo e chi tira fuori il meglio con premi deluxe per la cinquina o il fatidico tombolone: dal panettone artigianale alle bottiglie di vino naturale.Se pensavamo che lafosse un passatempo da nonne, forse è il momento di ricrederci.