Graduatorie tardive, professoressa del Volta di Lodi costretta dalla burocrazia a trasferirsi subito

– Insegna per anni all’Itisdima dopo aver vinto un concorso viene trasferita a metà anno. “Non voglio lasciare soli i maturandi, ma sono, perché rischio di perdere il posto di ruolo”. Parla ladi Lettere Agnese Giuiusa che, oltre a sedere in cattedra, alera la referente della scuola per il bullismo, impegnata anche in progetti anti dispersione. “Per noi questaè sinonimo di cura dato che, quando ci sono problemi, attiva forze dell’ordine, assistenti sociali e la rete necessaria per difenderci, oltre, ovviamente, a farci lezione e a starci vicino” spiegano alcuni studenti rammaricati. A riservare la sorpresa alla, che ha chiesto un parere a un legale e spera in una risoluzione, è una norma nazionale: “Con un pessimo tempismo dato che mi troverò a fare scrutini di ragazzi che non conosco ancora e dovrò abbandonare i miei studenti, a pochi mesimaturità” commenta desolata l’interessata.