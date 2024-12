Ilrestodelcarlino.it - Gita da incubo, crolla un terrazzo: “Sono ancora sotto choc, poteva essere una tragedia”

Ferrara, 10 dicembre 2024 – “Unasfiorata, che avrebbe potuto aver risvolti ben più gravi”. Non nasconde l’apprensione per quanto accaduto, e per quanto sarebbe potuto accadere, il sindaco di Riva del Po Daniela Simoni. Non appena è stata informata del crollo del balcone di Villa Rivani Farolfi, la prima cittadina ha lasciato l’ufficio e si è precipitata sul posto per avere aggiornamenti riguardo l’accaduto e, soprattutto, sincerarsi delle condizioni delle due persone rimaste ferite. “scioccata, pensando a ciò che sarebbe potuto succedere. Secondo quanto mi è stato riferito, anche gli studenti erano saliti precedentemente sul balcone, prima che avvenisse il crollo. E si può solo immaginare lo spavento che posaver provato nei successivi, drammatici istanti”. Ora il pensiero è rivolto alla guida e al docente rimasti feriti.