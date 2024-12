Ilfattoquotidiano.it - Esplosione di Calenzano, trovati due cadaveri: le vittime salgono a quattro. Resta ancora un disperso

Sono stati riintorno alle 9 di martedì due dei tre dispersi nell’al sito Eni di, vicino Firenze. Da quanto si apprende, sarebbero stati rinvenuti nell’area della pensilina della zona di carico., dunque, aleaccertate. Rimane da trovare un ultimo operaio, cherisulta.Le ricerche erano riprese stamattina presto.In paese oggi una nuova giornata di lutto cittadino, dopo quella di ieri. Sono state annullate tutte le iniziative in programma. E domani, per volere del governatore Giani, sarà lutto regionale.(Articolo in aggiornamento)L'articolodidue: leunproviene da Il Fatto Quotidiano.