Ennesima mazzata per Conte guai seri Napoli | ora è emergenza totale

Brutte notizie in casa, perarriva un’altra: l’inizia a farsi sentire e a preoccupare i tifosi.Brutte notizie in casa del: i tifosi ora sono in ansia per quello che potrebbe succedere nei prossimi match in programma. Ecco cosa filtra e soprattutto cosa preoccupa di più Antonioal giorno d’oggi.per: ora è(LaPresse) – Tvplay.itIldeve smaltire la doppia sconfitta con la Lazio arrivata sia in Coppa Italia, per 3-1 all’Olimpico, sia in campionato, per 1-0 al Maradona. Gli uomini dinon hanno potuto evitare i due ko e ora devono inevitabilmente lavorare per cercare di smaltire le scorie dei risultati ottenuti.Qualcosa non ha funzionato e nessuno è riuscito a segnare, specialmente alla 15^ giornata die A; gli occhi si sono spostati inevitabilmente su Romelu Lukaku che non ha inciso e che è stato uno dei peggiori in campo in casa partenopea.