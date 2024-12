Movieplayer.it - Endless Love, anticipazioni 11 dicembre: Kemal intrappolato dalle fiamme, Nihan rischia la vita per salvarlo

Scopriamo cosa succederà nella soap turca in onda su Canale 5 domani alle 14:10 circa, la serie viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio e il giovedì in prima serata.della trama diper la puntata in onda mercoledì 11alle 14:10 su Canale 5:si getta nel fuoco per salvare Emir. La soap turca, il cui titolo originale è Kara Sevd, è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Riassunto dell'episodio precedente Galip tenta di fermare Leyla, temendo che le sue indagini possano distruggere la sua reputazione e portarlo alla rovina. Incapace di convincerla con le parole, ricorre a metodi più estremi per mettere a tacere la donna. Nel frattempo, la .