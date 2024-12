Davidemaggio.it - Elena Sofia Ricci: “Basta Cesaroni. Se aleggio da morta mi secca un pochino”

Leggi su Davidemaggio.it

Quarta puntata di Belve all’insegna delle emozioni per. Ospite di Francesca Fagnani, insieme a Valeria Bruni Tedeschi, Tina Cipollari e al ‘fuggitivo‘ Teo Mammucari, l’attrice sceglie di raccontarsi in maniera diretta e parla anche dell’abuso subito quando aveva soltanto 12 anni. Ecco le anticipazioni dell’intervista, in onda stasera in prima serata su Rai2.La violenza subita a 12 anniNell’intensa chiacchierata,parla commossa a Fagnani di una violenza subita a soli 12 anni (da un uomo conosciuto dalla sua famiglia)È stato talmente brutto, talmente doloroso. Scatta anche un senso di colpa perché non capisci cosa sta succedendo, sei nel pieno della pubertà. Eravamo in una macchina e io avevo un foglio da disegno sulle gambe. Cercavo di proteggermi con quel foglio.