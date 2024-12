Ilgiorno.it - Chiostro di Voltorre ospita Gavirate Città dei Presepi: arte e tradizione natalizia

Un gioiello medievale della Provincia di Varese come ildisi veste di magia per la rassegna “dei”. Un evento, promosso dalla Pro loco, che celebra il mese delle feste natalizie con oltre 100 opere d’, tra diorami eartigianali. Sacre rappresentazioni realizzate con i materiali e gli stili più diversi tra loro, lungo un percorso suggestivo impreziosito anche dall’installazione immersiva "Prospettive", firmata da un’azienda locale, proprio di: Torsellini Vetro. Inaugurata il giorno dell’Immacolata, alla presenza tra gli altri del presidente della Provincia Marco Magrini e del sindaco Massimo Parola, la manifestazione fa pdel progetto provinciale Luci d’Insubria, che punta a promuovere tutte le iniziative organizzate per il periodo delle feste nel Varesotto, dall’albero che si accende ogni sera all’imbrunire davanti a Villa Recalcati a Varese fino alle Lucine di Natale di Leggiuno.