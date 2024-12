Basket | Tortona vince a Chenmitz in Champions in Europe Cup Sassari ko anche contro Le Portel

Leggi su Sportface.it

Non si ferma la corsa di, chenella quinta giornata del Gruppo G dellaLeague 2024/2025 diproseguendo nella propria striscia di imbattibilità. Gli uomini di coach Walter De Raffaele, infatti, si sono imposti senza troppi problemi sul campo del Chemnitz, confermandosi in testa al raggruppamento. 61-77 il risultato finale a favore dei piemontesi, che costruiscono il proprio vantaggio nei primi tre quarti, prima di gestire con tranquillità negli ultimi dieci minuti.Con 19 punti nei primi due quarti,va a riposo sul 26-38 grazie a un ottimo approccio alla partita, testimoniato dal fatto che quattro elementi del quintetto iniziale (Vital, Kuhse, Gorham e Kamagate) chiudono il match in doppia cifra di punteggio, con Kamagate che sfiorala doppia doppia con gli 8 assist.