Universalmovies.it - Avengers: Doomsday | Chris Evans tornerà nell’MCU

Leggi su Universalmovies.it

Con le riprese dipreviste per la prossima primavera è tempo di speculazioni, di quelle forti ed affascinanti.Secondo un articolo di The Wrap, infatti, è noto cheproprio attraverso. La fonte non si è spinta oltre la semplice dichiarazione, evitando quindi di suggerire l’entità del suo ritorno. Di recenteè apparso nel cinecomic dei record Deadpool & Wolverine (la nostra recensione), ma non come Steve Rogers, bensì come Johnny Storm/Torcia Umana, personaggio interpretato in I Fantastici 4 della Fox.Il celebre divo hollywoodiano, reduce dal non esaltante risultato con Uno Rosso (la nostra recensione), ha interpretato per l’ultima volta Steve Rogers/Captain America in: Endgame, chiudendo di fatto la sua lunga collaborazione con i Marvel Studios, o almeno così sembrava.