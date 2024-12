Sport.periodicodaily.com - Ajax-Lazio: le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la sesta giornata di Europa League 2024/2025. Insidiosa trasferta in terra d’Olanda per i biancocelesti la cui qualificazione agli ottavi è ormai ad un passo.si giocherà giovedì 12 dicembre 2024 alle ore 21 presso l’Amsterdam Arena: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI lancieri, allenati dall’italiano Francesco Farioli, stanno cercando di riproporsi nuovamente ad alti livelli sia in patria che in campo internazionale. In campionato occupano la terza posizione, mentre in Europa League sono sesti in classifica con 10 punti. Il loro cammino continentale è iniziato con il poker rifilato al Besiktas, quindi il pareggio contro lo Sparta Praga, e a seguire il tris al Qarabag, la cinquina al Maccabi Tel Aviv e la prima sconfitta in casa della Real Sociedad.Morale alle stelle in casa biancoceleste per l’ultimo successo ottenuto in campionato a Napoli che vale il secondo posto.