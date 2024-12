Ilrestodelcarlino.it - Abbattuto uccello protetto. Cacciatore assolto

Si chiama volpoca anche se gli appassionati di ornitologia lo conoscono pure come tadorna tadorna. È undella famiglia degli anatidi: ma quel che più ci interessa ora, è che è. Una questione mica da poco per due cacciatori di 72 e 71 anni sorpresi il 17 dicembre del 2022 in un chiaro di Mandriole con un esemplare di volpoca e uno di alzavola, un altro anatide ma cacciabile, appena abbattuti. E se il 71enne si era attribuito la paternità di quell’abbattimento ricorrendo a una oblazione - pagando esattamente 1.112 euro, aveva estinto il reato -, il 71enne, che abita a Sant’Alberto e che è difeso dall’avvocato Fabio Fanelli, ieri mattina al termine del rito abbreviato è statodal gup Andrea Galanti, come peraltro chiedeva lo stesso pm d’udienza Francesco Coco. Determinante si è rivelato il fatto che l’abbreviato fosse stato condizionato all’audizione del 71enne: e questi davanti al giudice ha tenuto il punto: quella Volpoca l’aveva abbattuta proprio lui.