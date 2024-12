News.robadadonne.it - 24enne accoltellata alle spalle dall’ex, già denunciato e agli arresti domiciliari

Le aveva giurato di fargliela pagare, e ieri è quasi riuscito nel suo intento, S.C., ventiseienne marocchino che attorno13:30 del 9 dicembre ha accoltellato alla schiena una ventiquattrenne, sua ex compagna, ricoverata d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza.L’episodio è accaduto in via Prealpi a Giussano, Monza e Brianza, all’esterno di un centro commerciale dove la vittima sarebbe stata raggiunta e colpita, attualmentema in libera uscita ieri grazie a un permesso, tuttavia non rispettato visto che l’uomo ha violato il dispositivo che gli impone di non allontanarsi dai luoghi stabiliti dal giudice.Dopo l’aggressione, con lache è riuscita, nonostante le ferite, a chiamare i soccorsi, l’uomo si sarebbe dato alla fuga, presumibilmente per tornare a Broni, dove risiede, ma è stato raggiunto e fermato a Stradella, nel pavese, dai carabinieri.