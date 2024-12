Ilrestodelcarlino.it - Vrioni stende il Montecchio. La Maceratese scappa

2 K SPORT: Gagliardini; Ciattaglia (41’ st Del Moro), Lucero, Nicolosi, Vanzan; Bongelli, Nasic, Ruani (33’ st Grillo); Oses (33’ st Mastrippolito),(33’ st Cirulli), Albanesi (20’ st Bracciatelli). All. Possanzini. K SPORT: Cerretani; Kalombo, Notariale, Nobili, Baruffi; Carta, Torelli (30’ st Guglielmo), Sakaj (13’ st Fiorani); Di Pollina (13’ st Gurini), Micchi, Peroni. All. Magi. Arbitro: Bogo di Oristano. Reti: 30’ pt e 4’ st. Note: spettatori circa 1300; ammoniti Peroni, Kalombo, Notariale, Carta, Nobili; angoli 3-6; recupero 2’+5’. Un’altra domenica da incorniciare per la. I biancorossi si aggiudicano con pieno merito il big match con la sua più immediata inseguitrice, il, centrando così la quinta vittoria di fila senza subire gol, portando il vantaggio sui pesaresi a +7 e laureandosi campioni d’inverno con una settimana di anticipo.