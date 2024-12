.com - Vivo X200 Pro: prestazioni fotografiche da primato nel mercato cinese

Leggi su .com

Pro rappresenta l’ultima innovazione di, progettata per soddisfare le esigenzepiù sofisticate. Gli ingegneri di DXOMARK hanno sottoposto il dispositivo a test approfonditi, combinando analisi di laboratorio con sondaggi tra i consumatori locali. Il risultato è un’ampia panoramica sulle sue, che si distinguono per alcune caratteristiche chiave ma rivelano anche limiti in aree specifiche.Test display iPhone 16 Pro Max: precisione cromatica eUltra PremiumUn nuovo standard nei test per la fotocameraDXOMARK si è concentrata su aspetti tecnicamente impegnativi, come la fotografia ritrattistica e lo zoom, effettuando oltre 3.000 analisi di immagini in 250 scene diverse. Un mix di misurazioni scientifiche e back di utenti locali ha permesso di valutarePro rispetto alX100 Pro, al Huawei Pura 70 Ultra e ad iPhone 16 Pro Max.