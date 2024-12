Tvzap.it - Vittorio Sgarbi, le sue condizioni dopo il tumore: come sta

Leggi su Tvzap.it

sta? Il critico d’arte è molto meno presente in tv e nel dibattito pubblico. Da qualche tempo, l’uomo conduce una vita più appartata rispetto al passato e,aver lottato con un, è molto più attento alla salvaguardia del suo corpo. Lo ha confessato in una recente intervista, nella quale ha rivelatovive adesso.ha raccontato com’è cambiata la sua vitala malattia. (Continuale foto)Leggi anche: “Buon viaggio”: musica italiana in lutto, addio a FrancescoLeggi anche: Sinner ad Abu Dhabi con questa giacca ed è subito bufera: il dettaglio che non sfuggefa preoccupare i fan: quali sono le sue?Qualche giorno fa, il famoso critico d’arte è apparsa in tv diverso dal solito. Era pacato, cosa che non è da lui, che di solito è un vulcano.