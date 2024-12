.com - Tiro a Segno / Carabina 10 metri, il cingolano Tommaso Maria Mosconi è campione italiano Allievi

Per il secondo anno di fila il classe 2011 di Villa Strada di Cingoli, portacolori del TSN Jesi, vince la propria categoria al Campionatod’Inverno di Milano: “Ho ripagato i miei sacrifici: l’impegno, la costanza e la passione sono fondamentali per raggiungere i propri sogni CINGOLI, 9 dicembre 2024 –si confermadi. Il classe 2011del TSN di Jesi, infatti, vince il titolo nella10, categoria, nel campionatod’inverno che si è disputato a Milano ieri, domenica 8 dicembre. Ottiene il trionfo assoluto per il secondo anno di fila, dopo il successo del 2023.“Ho visto ripagato ogni mio sacrificio – commenta a Vallesina.TV il 13enne di Villa Strada di Cingoli -: grazie alla mia famiglia, al mio allenatore e ai miei nonni, presenze ineguagliabili e importantissime.