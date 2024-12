Oasport.it - Sci alpino, Franzoni illumina il buio azzurro della velocità a Beaver Creek. Inizio sottotono per Paris, un buon De Aliprandini in gigante

La cancellazione dei due giganti di Tremblant aveva portato ad un fine settimana tutto al maschile per la Coppa del Mondo di sci. Il trittico americano asi è chiuso con qualche luce e molte ombre per l’Italia, che ha vissuto certamente nel superG la sua giornata migliore grazie alla clamorosa prestazione di Giovanni, splendido quarto al termine di una gara pazza e nella quale ha veramente sfiorato il podio.Sulla Birds of Prey è forse definitivamente sbocciato un ragazzo con un talento potenziale elevatissimo e che nella categoria juniores ha ottenuto trionfi e risultati di grande prestigio. Un brutto infortunio e qualche ulteriore acciacco ne hanno condizionato la crescita, ritardandone l’esplosione. Sabato il 23enne di Manerba del Garda si è totalmente superato, chiudendo quarto a 60 centesimi da Odermatt, partendo con il pettorale 39.