Biccy.it - Riunione Rai per decidere su Mariotto: “Non scontato che torni a Ballando”

Leggi su Biccy.it

L’abbandono di Guillermocon le Stelle ha alzato un polverone, all’inizio sono state date giustificazioni diverse (e anche fantasiose) per l’accaduto e poi lo stesso stilista ha parlato di problemi lavorativi legati all’atelier Gattinoni e a 17 abiti da consegnare a delle principesse saudite. A gettare benzina sul fuoco è arrivata la senatrice (e componente della Commissione Giustizia) Susanna Donatella Campione, che ha puntato il dito controparlando addirittura di molestie. Adesso il Corriere della Sera fa sapere che oggi in Rai ci sarà unaperil futuro di Guillermo. Secondo il quotidiano non è cosìche l’uomodietro al bancone di. Milly Carlucci nel weekend è stata impegnata con la prima della Scala e ora prenderà parte a questa sorta diper capire come muoversi.