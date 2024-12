Lanazione.it - Pugni e calci alla compagna. La donna finisce in ospedale. Lui viene arrestato dalla polizia

al volto e su tutto il corpo. Lei cheincon un mese e mezzo di prognosi. Lui chedagli agenti della Questura per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. È successo nella tarda serata di sabato. Il personale delladi Stato di Perugia, a seguito di chiamata soccorso è intervenuto in un’abitazione del capoluogo dove era stata segnalata un’aggressione ai danni di una. A chiamare era stata una vicina di casa che aveva visto la vittima in strada, ferita, che chiedeva di essere aiutata, dopo essere sfuggita alle botte del suo compagno. Così la vicina ha telefonato ai soccorsi. I poliziotti hanno trovato lanella propria abitazione, l’hanno messa in sicurezza e affidata alle cure del personale sanitario, nel frattempo intervenuto.