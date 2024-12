Sport.quotidiano.net - Liga, nuovo stop per il Barça. Real e Atletico accorciano in classifica

Roma, 9 dicembre 2024 – Sembrava essere tornato il sole nel cielo di Barcellona, e invece ecco untemporale nel capoluogo della Catalogna. Ildi Flick, infatti, non va oltre il pari nella sfida contro il Betis Siviglia, e vede pericolosamente avvicinarsiMadrid che, nel frattempo, portano a casa i 3 punti. Gli uomini di Ancelotti, infatti, liquidano con un secco 3-0 il Girona allo stadio Montilivi, trascinati da un Bellingham in stato di grazia e da Arda Güler e Kylian Mbappé, il quale prova a riprendersi dal momento no, alimentato dai penalty falliti contro Liverpool e Athletic Bilbao. Con questo risultato, in attesa del recupero della sfida contro il Valencia, ilsi porta a 2 punti di distacco dai blaugrana, con la possibilità di superarli innel match che verrò recuperato il prossimo 2 gennaio.