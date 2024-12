Lanazione.it - L’Hockey Sarzana crolla. Pesante ko a Giovinazzo

Indeco7 Hockey: Veludo, Amato, Clavel, Colamaria, Tabarelli, Mezzina, Dilillo, Turturro, D’Avanzo, Dangelico. All. Depalma: Corona, Borsi, Rubio, Ortiz, Illuzzi, De Rinaldis, Mattugini, Tognacca, Angeletti, Venè. All. Festa Arbitri: Ulderico Barbarisi di Salerno e Roberto Giovine di Salerno Marcatori: 1° tempo: 13’34” Tabarelli, 18’54” Mezzina, 24’47” Colamaria.- 2° tempo: 12’46” Colamaria, 13’28” Turturro, 18’01” Illuzzi, 21’28” Colamaria, 22’26” illuzzi, 23’03” Illuzzi, 24’10” Colamaria- Sarà una stagione difficile. Risulta strano dopo le belle soddisfazioni delle annate precedenti vedereannaspare sul fondo della classifica del campionato di serie A1 ma la filosofia di questo torneo è ormai questa. Lottare, soffrire e cercare di rimanere in compagnia delle pericolanti.