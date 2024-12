Amica.it - L’altro Yves: l’amore per il teatro di Saint Laurent in una nuova mostra

Algeria, 1950 . La compagnia di Louis Jouvet porta in scena L’école des femmes di Molière a Oran, una città nel nord del Paese. Tra il pubblico, c’è un ragazzino che osserva tutto incantato: la magia del sipario resterà a lungo nella sua fervida immaginazione, nutrendo i suoi disegni e, non molti anni più tardi, il suo lavoro. Quel ragazzino era.ID video fnc=1388896Tutti ricordano almeno un abito disegnato dallo stilista per le passerelle, ma pochi conoscono il suo lavoro per il. Far scoprire “l’altra” carriera di monsieur, dedicata alle assi del palcoscenico, è l’obiettivo della“En Scène.. Costumi e scene per balletto,e music-hall ” che ha appena aperto le porte a Roma e andrà avanti fino al 7 marzo 2025.Laa Roma suPer la prima volta arriva a Roma una selezione di circa 60 disegni, bozzetti e schizzi di scena realizzati dal designer tra il 1959 e il 1978.