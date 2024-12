Ilfattoquotidiano.it - La Lazio vola col metodo “Lotirchio”: puntare a nulla per ottenere (quasi) tutto

Alzi la mano chi ad agosto si aspettava unacosì: tutti convinti che sarebbe stata un disastro. Più di tutti proprio i tifosi laziali, che non avrebbero scommesso un centesimo sulla loro stessa squadra. E ovviamente sul suo presidente Claudio Lotito. Al momento, invece, è la vera sorpresa del campionato. Persino più dell’Atalanta prima in classifica (che anzi non lo è affatto), o della Fiorentina. Non tanto per un discorso di status, ma proprio di valori e aspettative: per come era la partita la stagione – mercato a dir poco dimesso, rosa incompleta, contestazioni a oltranza – era fuori dalle posizioni di testa in tutti i pronostici di inizio stagione. Per ora, dopo aver battuto due volte in una settimana il Napoli (ora non più) capolista di Antonio Conte, è addirittura in corsa per lo scudetto.