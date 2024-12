Ilfattoquotidiano.it - “In Italia saremmo insegnanti di musica alle medie. Qui in Thailandia abbiamo fatto carriera all’università”

“La possibilità di vivere inmi ha permesso di creare connessioni con vari altri Paesi nel sud est asiatico nei quali vengo spesso invitato per seminari, concerti, conferenze. Se fossi rimasto in, credo avreicome altri dei miei amici, sarei entrato nelle scuolee magari adesso sarei insegnante di sostegno o di”. Jacopo Gianninoto e Alberto Firrincieli sono due musicisti, hanno rispettivamente 51 e 47 anni e vivono in Asia da oltre 20 anni. Il primo è stato, per anni, il direttore del Dipartimento didella Assumption University of Thailand, dove entrambi, oggi, sono professori. A oltre ottomila chilometri da casa si sentono a proprio agio, hanno all’attivo concerti, conferenze e pubblicazioni. “Bangkok è il nostro quartiere generale, escludiamo di tornare in”.