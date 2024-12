Donnaup.it - I mille usi del microonde: sei sicuro di conoscerli tutti?

Conoscete davvero fino in fondo iusi delo ve ne servite solo per riscaldare le pietanze?Suvvia, ha ben altre utilissime funzioni. Parliamo di un elettrodomestico davvero efficiente, a portata di Donna Up! Ha saputo alleggerire le nostre incombenze in cucina con successo e velocità. Ma, da ora in poi, con questi consigli, potrete ricorrervi per molte altre ragioni che vi semplificheranno la vita e vi regaleranno enormi soddisfazioni.Pronte? Via! Iusi del: cominciamo dall’aglio e dalla cipolla!Aglio e cipolla sono ingredienti basic della cucina italiana, ma che noia sbucciarli o tagliarli!Per il primo, non dovrete far altro che posizionare gli spicchi al centro del forno e azionarlo per pochissimi secondi, sbucciarlo sarà poi facilissimo. Fate lo stesso con la seconda e potrete affettarla senza lacrimare.