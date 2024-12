Unlimitednews.it - Expo Osaka, Tagliavanti “Grande occasione per le imprese laziali”

ROMA (ITALPRESS) – “In un mondo economico sempre più complesso, il sistema italiano e regionale deve aumentare la propria capacità di esportazione. Dobbiamo realizzare momenti dove ledel nostro territorio possono presentare quello che di buono sanno fare. Questaci viene offerta dall’di. Il Giappone è un paese tecnologicamente avanzato dove, per fortuna, oggi molte merci italiane vengono esportate; ma è soprattutto un paese che ama l’Italia. Questo è importante perché da la possibilità ai nostri prodotti e servizi, di avere un mercato affidabile”. A dirlo Lorenzo, presidente della Camera di Commercio di Roma, indella presentazione da parte della Regione Lazio del “Voucher2025” per la selezione delleche parteciperanno all’Esposizione Universale che si terrà in Giappone.