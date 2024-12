361magazine.com - “È sempre Cartabianca”, le anticipazioni di martedì 10 dicembre

Domani,10, in prima serata su Retequattro, nuovo appuntamento con “È”, il programma Videonews di Bianca BerlinguerDopo i funerali di Ramy Elgaml, il ragazzo di diciannove anni morto a Milano dopo essere caduto da uno scooter durante un inseguimento dei carabinieri, prosegue il dibattito politico sulle periferie dei quartieri italiani caratterizzate da un crescente disagio economico e sociale, tra insicurezza ed emarginazione. In cittàpiù divise tra ricchi e poveri, episodi come quello di Corvetto rischiano di diventare frequenti?Nel corso della puntata nuovi aggiornamenti dall’inchiesta sul mondo di OnlyFans e delle agenzie: quali sono i meccanismi dietro la creazione di contenuti? Quante ragazze si trovano in questa situazione?L'articolo “È”, ledi10proviene da 361 Magazine.