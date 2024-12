Rompipallone.it - Dall’Inghilterra: “De Bruyne al Palermo”, è tutto vero

Leggi su Rompipallone.it

Dealè una notizia vera, per il calciomercato, non lanciata per gli amanti dei videogiochi e di Football Manager.hanno sia svelato che spiegato come sarà possibile vedere Kevin Deal, nel calcio reale. Non una fake news, con le notizie dal Telegraph, fonte autorevole in Gran Bretagna, che hanno fatto sognare ad occhi aperti i tifosi sia delche italiani, nell’ipotizzare Dein Serie B o comunque, da neopromossa in Serie A al, qualora i siciliani dovessero riuscire ad approdare nel massimo campionato italiano.Va ricordato che la proprietà delè legatissima al Manchester City per motivi noti e la situazione contrattuale, come spiegato dalla stessa Inghilterra. Ma come sarà possibile finanziare il colpo? I tifosi sognano e possono farlo ad occhi aperti, secondo quel che è stato raccontato nel corso di questo pomeriggio.