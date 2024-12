Ilrestodelcarlino.it - Critiche al sottopasso di via Panni: errori di progettazione e costi aggiuntivi

Un’opera costata 6 milioni e 760mila euro raffazzonata in fretta e furia a uso e consumo della solita inaugurazione in vista delle elezioni amministrative. Questo è ildi via. Opera peraltro inutile visto che le intersezioni tra linea ferroviaria e traffico veicolare persistono in varie parti della città mancando un progetto complessivo sulla linea ferroviaria Modena Sassuolo più volte richiesto da Fratelli d’Italia sin dalla scorsa consiliatura. Ora la giunta è costretta a stanziare altri 60mila euro per rendere sicuro l’accesso al parcheggio degli orti per gli anziani situato proprio all’imbocco delapprovando un progetto esecutivo che tuttavia non tiene in alcuna considerazione che dall’altra parte della strada proprio di fronte all’attuale accesso agli orti si trova l’accesso all’Istituto Charitas.