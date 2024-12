Tpi.it - Com’è caduto il regime di Assad a Damasco e cosa può succedere ora in Siria

Leggi su Tpi.it

“La”, disse una volta Hafez al-a un amico, “è una giungla e Bashar non è ancora un lupo”. Ci sono voluti quasi trent’anni, violenze e sofferenze indicibili, ma alla fine, con la caduta die la fuga del tiranno in Russia, la profezia del padre del dittatoreno si è avverata e non certo perché il figlio non si sia dimostrato abbastanza sanguinario.L’inaspettatamente rapida conclusione di 53 anni di brutale oppressione dopo quasi 14 di guerra, che ha fatto giustamente festeggiare ini in patria e all’estero, non significa però necessariamente che d’ora in poi il futuro del Paese sarà in mano al suo popolo, anzi. Le maggiori potenze regionali e non solo mantengono una presenza diretta sul campo e diversi gruppi armati, ognuno con una propria agenda, controllano ampie porzioni di territorio.