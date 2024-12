Ciclismo Eddy Merckx cade in bici | frattura dell’anca

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 9 dic. (askanews) – Disavventura per. Verso le ore 13:30 di lunedì 9 dicembre 2024, il “cannibale”, 79 anni, è rimasto oinvolto in una caduta durante un’uscita innei pressi di Malines, città belga delle Fiandre, e ha riportato la. Prontamente soccorso dal alcuni passanti, l’ex campione belga è stato trasferito all’ospedale di Herentals, struttura in cui sarà presto sottoposto a un intervento chirurgico. “Uno stupido incidente, maha capito subito che si trattava di unadicendo di aver sentito un dolore acuto”, la spiegazione di sua moglie Claudine raccolta da alcune fonti belghe. Cinque anni fa, uno dei più grandi corridori di tutti i tempi era rimasto coinvolto in un’altra caduta, durante una pedalata con alcuni amici: allora aveva riportato un trauma cranico finendo nell’unità di terapia intensiva dell’ospedale di Dendermonde.