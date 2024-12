Iltempo.it - Atreju 2024 si apre con i "non allineati". Bertinotti attacca Stellantis

Leggi su Iltempo.it

Una comunità aperta e senza pregiudizi. È lo spirito dell'edizionedi “– La Via Italiana”, ormai sempre meno evento culturale della destra, ma sempre più festa di un partito nazionale, che trova nella premier Meloni il riferimento indiscusso. «Anche quest'anno – spiegano gli organizzatori – i veri protagonisti sono quei valori, a cui non vogliamo rinunciare e per cui tutti, senza alcuna distinzione di colore, dovremmo batterci». Ad occupare lo speciale villaggio di Natale di 5mila metri quadrati, allestito per l'occasione nella suggestiva cornice del Circo Massimo, infatti, sono soprattutto le famiglie. Neanche una pioggia battente basta a fermare i papà, le mamme e i bambini, arrivati da tutta Italia, per l'accensione dell'albero di luci che sovrasta le tendostrutture in cui si terranno le conferenze.