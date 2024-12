Anteprima24.it - Acer, dopo la scossa a Roccamonfina controlli sugli edifici

A seguito delladi terremoto di magnitudo 3.6 registrata nell'area die avvertita anche a Napoli, i tecnici disono intervenuti per verificare lo stato degli immobili di competenza.Dai sopralluoghi effettuati nella giornata odierna non sono emerse criticità significative. Le verifiche condotte hanno confermato che glisono in condizioni di sicurezza e non presentano danni strutturali.L'Agenzia "continuerà a garantire il massimo impegno nella tutela del patrimonio immobiliare gestito, assicurando interventi tempestivi e un costante monitoraggio".