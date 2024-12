Liberoquotidiano.it - Ue: Gentiloni, 'eurobond per difesa comune, perdiamo occasione storica se non lo facciamo'

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 8 dic. (Adnkronos) - "Trump cerca di avere rapporti bilaterali, non con l'Unione Europa. Ma io non sono così pessimista che la rielezione di Trump porti a divisioni in Europa, né sono così pessimista sui dazi. Questo ho capito del presidente Trump: ha sempre un atteggiamento negoziale. Sono convinto che la debolezza che c'è in questo momento in Europa, possa aprire uno spazio all'Unione Europea e mi auguro che Von der Leyen lo voglia occupare e la prima verifica di questo sono gliper la: se non loadesso,un'". Lo dice Paoloa In Mezz'ora su Rai3.