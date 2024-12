Ilrestodelcarlino.it - Sora-Recanatese: scontro diretto cruciale per il campionato

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nell’arco di unle partite sono tutte importanti ma ci sono delle gare che, per una serie di motivi, sono più delicate di altre. È il caso didi questo pomeriggio, un autenticoche mette in palio punti pesantissimi, nella prospettiva di trascorrere un Natale, sportivamente, un po’ più sereno, rispetto al tribolato momento attuale. I giallorossi si presentano a questo appuntamento reduci da 4 pareggi che, al di là di tutte le traversie, stanno dimostrando che la strada intrapresa è quella giusta, pur con quegli errori, più volte rimarcati, che stanno condizionando il complesso percorso di risalita. I laziali hanno 2 punti in più ma non hanno sinora mai vinto al "Claudio Tomei" dove per 5 volte si sono dovuti accontentare della divisione della posta ed hanno subito 2 sconfitte (contro Sambenedettese ed Isernia).