Serie D Ancona pari e patta contro Fossombrone | 1-1

Derby difficile ma di personalità. I locali riescono a rimontare l’iniziale svantaggio grazie al rigore realizzato da Martiniello nella ripresa. I dorici hanno mostrato un buon volume di gioco ma anche le solite pecche dai venti metri. Domenica prossima altro derby a Castelfidardo in pieno slancio, 8 dicembre 2024 –il derby all’ombra del Del Conero tra.Gli uomini di Gadda lottano e creano ma senza inizialmente concludere e subendo anche lo svantaggio nella prima frazione. Durante la ripresa, il rigore realizzato da Martiniello pareggia i conti e cambia volto alla partita per un derby di carattere, come da pronostico, dove tanto i dorici hanno dimostrato ma anche talvolta sprecato.L’approccia alla gara con il giusto piglio pressando e creando occasioni già dai primissimi minuti.