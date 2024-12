Iltempo.it - Se Papa Francesco non dà la grazia ci pensano i cardinali: il piano per riabilitare Becciu

Croce o? Chissà se, tra cent'anni, leggendo le carte senza omissis del processo contro il cardinale Angelo, gli storici arriveranno a pensare che Bergoglio, più che- in onore del poverello d'Assisi - avrebbe fatto meglio a scegliersi il nome di Innocenzo o Gregorio, i pontefici del periodo buio dell'Inquisizione. È questa la conclusione amara suggerita dall'intrigante libro di Mario Nanni, Il Caso. (In)Giustizia in Vaticano. Dizionario delle omissioni, anomalie, mistificazioni, misteri e veleni. Un titolo che suona come il manuale di ogni thriller vaticano. Già dalle motivazioni della sentenza ci si rende conto di essere di fronte ad una montatura talmente inverosimile che un giurista autorevole membro del collegiozio ha definito, con un'invidiabile capacità di sintesi, «un processo per stupro senza alcun atto sessuale, oppure un processo per rapina senza che sia stato portato via neppure un capello».